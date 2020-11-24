Никаких пророссийских сил в Белоруссии на данном этапе не создается. Партии «Союз» и проект Петра Шапко «Родина» — в чистом виде проекты режима. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Белорусская власть душит как националистов, так и русофилов. Но первых поддерживает Запад © Facebook, Евгений Константинов

Также, по его словам, громко заявив о себе изначально, эти общественные движения сегодня ушли в тень, и их будут выпускать в политическое поле в тот момент, когда президенту Александру Лукашенко будет нужно демонстрировать лояльность России.

«Кроме того, достаточно заглянуть в программу «Родины», чтобы заметить ее исключительно белорусскую направленность. Россия позиционируется Шапко как олигархическая страна, Белоруссия ей ничего не должна. Более того, Белоруссия в планах «Родины» выступает в качестве образца для подражания. Разумеется, все это процветание планируется на российские деньги», — считает Константинов.

Таким образом, эти партии просто продолжают политику Лукашенко, не внося ничего нового, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.