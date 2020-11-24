В Казахстане, в отличие от соседствующей Киргизии, отсутствуют революционные настроения, так как казахстанцы не принимают демократические ценности и конформистски настроены к власти. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт предположил, чем закончатся выборы в Казахстане после киргизского кризиса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Мамырайымов отметил, что нужно методологически различать возможности революционной ситуации в Казахстане и Кыргызстане. Так, по его словам, если в Киргизии революционная ситуация определяется недовольством населения гражданско-политическими правами и развитием демократии в их стране, то в Казахстане большинство населения недовольно властью в первую очередь из-за ущемления социально-экономических прав. Гражданско-политические права их не беспокоят, подчеркнул эксперт.

«Наша власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень социального благополучия в кавычках нашего народа. И это удерживает народ от острых протестных выступлений… Наш народ настроен конформистски по отношению к власти. В нашем народе популярны авторитарные ценности, демократические ценности абсолютно неприемлемы для нашего народа», — сказал политолог.

По его словам, власть Казахстана пользуется тем, что ее ценности соответствуют ценностям народа и что он согласен, чтобы государство закручивало гайки ради могущества государства на международной арене.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.