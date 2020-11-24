Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заговорил о многовекторной внешней политике, поскольку у него складывается впечатление избавления от опасности. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

«Дальше, если кто-то на Западе пойдет на уступки режиму, то он опять начнет говорить об «имперском эго России». Собственно, так было и после 2010 года, когда сложилась похожая ситуация», — считает Константинов.

Он добавил, что никаких пророссийских сил в Белоруссии на данном этапе не создается, а «Союз» и проект «Родина» нужны режиму лишь для того, чтобы обмануть обывателя мнимым возвращением к союзной интеграции.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.