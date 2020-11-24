Россия была нужна, чтобы создать у оппонентов ощущение сильного союзника за спиной Лукашенко, поэтому вновь вспыхнувшие разговоры о братстве — это временный тактический ход, пояснил эксперт.
«Дальше, если кто-то на Западе пойдет на уступки режиму, то он опять начнет говорить об «имперском эго России». Собственно, так было и после 2010 года, когда сложилась похожая ситуация», — считает Константинов.
Он добавил, что никаких пророссийских сил в Белоруссии на данном этапе не создается, а «Союз» и проект «Родина» нужны режиму лишь для того, чтобы обмануть обывателя мнимым возвращением к союзной интеграции.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.