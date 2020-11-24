По его словам, так как правящая элита Казахстана ориентирована на то, чтобы ее право на верховную политическую власть в стране признавало международное сообщество, она заточена на имитацию выборного процесса.
«Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая. Это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе. Если представители разных агентств, СМИ зафиксируют почти полное отсутствие избирателей на участках, кроме узкой прослойки правящих чиновников и их родственников», — отметил Мамырайымов.
В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.
В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.
В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.