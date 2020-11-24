Казахстанская власть ориентирована на легитимизацию не внутри страны, а на международной арене, поэтому ударом по ее легитимности стала бы очень низкая явка на выборах. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая. Это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе. Если представители разных агентств, СМИ зафиксируют почти полное отсутствие избирателей на участках, кроме узкой прослойки правящих чиновников и их родственников», — отметил Мамырайымов.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.