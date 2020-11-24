Украинская актриса и травести-дива Монро в очередной раз эпатировала своих поклонников. На этот раз артистка решила показать возможности своей растяжки у новогодней елки. Фото она разместила в Instagram 23 ноября

На снимке актриса на каблуках и в коротком платье сидит на одном колене, вытянув вторую ногу. Таким образом Монро решила продемонстрировать, что уже готова к празднику, несмотря на то что для елки еще немного рано.

«С этим карантином и пандемией решила не дожидаться официального старта зимы и рождественско-новогоднего сезона и залепить фоточку на фоне украшенной елки. Я еще тот рукожопый украшатель, впрочем, как и повар. Может, шубу сварганить? Точно, метнусь только за селедкой», — подписала фото Монро.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.