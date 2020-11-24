Неизвестные разбили окна и расписали стены националистическими лозунгами в офисе политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Мариуполе. Об этом 23 ноября сообщило местное издание 0629

Бортник рассказал, какие дальнейшие перспективы ждут ОПЗЖ и партию Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Клименко написал в Facebook, что фракция партии в Раде отказалась принимать участие в голосовании за кандидатуру Ксении Суховой на пост секретаря горсовета.

«Мы напомнили, что считаем выборы сфальсифицированными и что партия «Слуга народа» попала в горсовет только благодаря нечестному подсчету! И вот снова новая атака!» — объяснил он.

Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Отмечается, что это помещение уже не раз подвергалось атакам. Кроме того, нападения происходили и в других городах. В июле текущего года в Полтаве в офис партии бросили гранату. В результате взрыва один человек получил ранения. Также сообщалось, что в Одесской области в редакцию издания бросили «коктейль Молотова».