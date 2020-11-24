Лидер партии в Мариуполе Владимир Клименко написал в Facebook, что фракция партии в Раде отказалась принимать участие в голосовании за кандидатуру Ксении Суховой на пост секретаря горсовета.
«Мы напомнили, что считаем выборы сфальсифицированными и что партия «Слуга народа» попала в горсовет только благодаря нечестному подсчету! И вот снова новая атака!» — объяснил он.
Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Отмечается, что это помещение уже не раз подвергалось атакам. Кроме того, нападения происходили и в других городах. В июле текущего года в Полтаве в офис партии бросили гранату. В результате взрыва один человек получил ранения. Также сообщалось, что в Одесской области в редакцию издания бросили «коктейль Молотова».