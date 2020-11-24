Композитор Владимир Пресняков—старший написал четверостишие о своей супруге певице Елене Пресняковой, с которой состоит в браке уже 54 года. Строки музыкант опубликовал на своей странице в Facebook 24 ноября

«Пройдут года, ты станешь строже, начнешь лысеть, само собой, но ты мне лысая дороже кудрявой девушки любой!» — написал Пресняков-старший.

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«Что это Вы такое придумали? Только жене не читайте это словоблудие», — написала она из поклонниц, на что артист попытался оправдаться, ответив: «Я ведь говорю о том, что ничто не свернет меня с истинного пути».

Другие пользователи решили сделать из его стихов пародию на него же самого, но, несмотря на обидные строки, Преснякову понравилось продолжение к его четверостишию.

«А я, конечно, буду с брюшком, немного в складку, как шарпей, не буду нравиться подружкам, но буду радостью твоей», — сочинила одна из пользовательниц сети.