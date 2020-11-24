«Пройдут года, ты станешь строже, начнешь лысеть, само собой, но ты мне лысая дороже кудрявой девушки любой!» — написал Пресняков-старший.
Подписчики звезды его представлений о романтике не разделили и предложили скрыть от супруги этот «шедевр».
«Что это Вы такое придумали? Только жене не читайте это словоблудие», — написала она из поклонниц, на что артист попытался оправдаться, ответив: «Я ведь говорю о том, что ничто не свернет меня с истинного пути».
Другие пользователи решили сделать из его стихов пародию на него же самого, но, несмотря на обидные строки, Преснякову понравилось продолжение к его четверостишию.
«А я, конечно, буду с брюшком, немного в складку, как шарпей, не буду нравиться подружкам, но буду радостью твоей», — сочинила одна из пользовательниц сети.