Сообщается, что украинская кока-кола была дешевле израильской. Однако представители сети заявили, что не всем был по душе вкус импортного напитка и этикетки на украинском. Импорт баночной колы по 0,33 л при этом сохранится.
«Мы продаем только баночную кока-колу украинского производства, по 1,6 шекеля за банку, — сказал владелец сети «Йохананоф» Эйтан Йохананоф. — По вкусу она отличается от израильской, и разница особенно чувствуется, когда пьешь газировку из полиэтиленовой бутылки».
«Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости, кому-то может не понравиться, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле. Многие говорили, что и вкус у этой кока-колы непривычный», — отметил другой источник в сфере торговли.
При этом импорт более дешевой газировки из Украины заставил израильскую Центральную компанию по производству безалкогольных напитков понизить цены на колу и объявить выгодные акции для покупателей.
Ранее украинская кола в числе других продуктов была признана Главным раввинатом Израиля кошерной, что позволило Украине наладить ее импорт в эту страну.