Представители израильских торговых сетей приняли решение прекратить импорт кока-колы украинского производства в крупной таре. Об этом заявил заместитель гендиректора сети «Рами Леви - Шивук ха-Шикма» Йоси Сабато, сообщило на днях издание «Вести Израиль»

Сообщается, что украинская кока-кола была дешевле израильской. Однако представители сети заявили, что не всем был по душе вкус импортного напитка и этикетки на украинском. Импорт баночной колы по 0,33 л при этом сохранится.

МАУ отменит рейсы в Израиль из Львова и Харькова из-за COVID-19 © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba Эйтан Йохананоф. — По вкусу она отличается от израильской, и разница особенно чувствуется, когда пьешь газировку из полиэтиленовой бутылки».

«Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости, кому-то может не понравиться, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле. Многие говорили, что и вкус у этой кока-колы непривычный», — отметил другой источник в сфере торговли.

При этом импорт более дешевой газировки из Украины заставил израильскую Центральную компанию по производству безалкогольных напитков понизить цены на колу и объявить выгодные акции для покупателей.

Ранее украинская кола в числе других продуктов была признана Главным раввинатом Израиля кошерной, что позволило Украине наладить ее импорт в эту страну.