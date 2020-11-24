Минюст Украины хочет ввести систему оценивания эффективности украинских тюрем, которая была разработана с канадскими партнерами. Об этом 24 ноября написал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook

Украинку приговорили к 5 годам тюрьмы за критику евроинтеграции в соцсетях © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию «эпизодических» управленческих решений вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях», — написал Малюська.

По его словам, система позволит получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний. Также она установит четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы. В 2020 году в нескольких следственных изоляторах Украины появились платные камеры.

Речь идет о СИЗО в Вольнянском районе Запорожской области, а также в Запорожье и Днепре. Сутки в платной камере СИЗО Запорожья обойдутся в 570 гривен (около 1700 рублей). По мнению Малюськи, нововведение поможет в борьбе с коррупцией.