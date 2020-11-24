Украинский певец Святослав Вакарчук запустил новый музыкальный проект «Оранжерея» и собирается в концертное турне по стране

Вакарчук поблагодарил бога за украинский язык © Стрингер

«А где гарантии, что Святослав не уйдет посреди концерта? Не скажет, что я всего лишь хотел вывести на сцену этих хороших и честных музыкантов. Вы покупали билеты и на афишах был я, но я хочу сейчас быть в другом месте. На пляже Прананг сидеть на песке или копать ямку», — пошутил по этому поводу журналист Михаил Ткач.

Комментаторы в соцсетях соглашаются: действительно, на концерте будет сложно отвлечься от мыслей, что вокалист сейчас бросит все, уйдет, а петь придется кому-то из группы поддержки, иронизируют они.