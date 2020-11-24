«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — сказал Лукашенко.
Только белорусский народ «вправе решать, как будет развиваться в будущем Белорусское государство», добавил Лукашенко.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного Белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.