Граждане Белоруссии доказали свою способность отстоять суверенитет республики, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств

«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — сказал Лукашенко.

Только белорусский народ «вправе решать, как будет развиваться в будущем Белорусское государство», добавил Лукашенко.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного Белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.