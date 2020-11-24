В одном из детских садов Запорожья воспитатели изобрели оригинальный способ защитить детей от болезней и потребовали от родителей сделать самодельные кулоны с чесноком. Об этом на днях рассказали в паблике zp today в Instagram

«Воспитатели в принудительном порядке предлагают сделать деткам бусы из яиц "Киндера" и внутрь положить чеснок. Такие "бусы" должны быть у каждого ребенка до понедельника. Ребенок обязан носить их на шее каждый день. Как думаете, поможет ли детям чеснок на шее? P.S. Возможно, в садике нашествие вампиров?)», — добавили на странице паблика.

В Запорожье скелет штрафовал покупателей за отсутствие маски © ria-m.tv

Других возмутило сомнительное средство профилактики. «Это что за бред», «Мне кажется, что действеннее будет принести жертву богам», «Предлагаю ещё в шар от куклы "Лол" положить от моли лаванду и его привязать к ноге», «А бусы из зубов врагов им не сделать, что за средневековье?» — высказались противники метода.