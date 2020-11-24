«Воспитатели в принудительном порядке предлагают сделать деткам бусы из яиц "Киндера" и внутрь положить чеснок. Такие "бусы" должны быть у каждого ребенка до понедельника. Ребенок обязан носить их на шее каждый день. Как думаете, поможет ли детям чеснок на шее? P.S. Возможно, в садике нашествие вампиров?)», — добавили на странице паблика.
Многие пользователи сети не увидели в предложении воспитателей «никакого криминала» и вспомнили, что и им врачи советовали разложить в комнате чеснок и лук для борьбы с микробами. «Хоть какая-то профилактика, еще и вампиры не покусают», «Им же не предлагали пить лекарства насильно, а чеснок, спрятанный в киндер, пары которого, давно доказано в народной медицине, целебные и ни с чем не сравнимые», «Человек позаботиться хотела о ваших детях, неважно, помогло это или нет!» — написали они.
Других возмутило сомнительное средство профилактики. «Это что за бред», «Мне кажется, что действеннее будет принести жертву богам», «Предлагаю ещё в шар от куклы "Лол" положить от моли лаванду и его привязать к ноге», «А бусы из зубов врагов им не сделать, что за средневековье?» — высказались противники метода.