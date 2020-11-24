Почти треть украинцев (29%) уверены, что женщины сами провоцируют насилие, в частности откровенной одеждой. Об этом 23 ноября сообщает news.24tv.ua со ссылкой на данные исследования

Трамп назвал единственный способ остановить насилие в городах США © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк Нармины Стришенец, 49% женщин в мире признались, что испытывали сексуальное домогательство.

Стришенец считает, что украинцы до сих пор готовы судить внешность или поведение человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия.

Она отметила, что пандемия еще больше ухудшила ситуацию в семьях, где уже были ситуации домашнего насилия. Причиной стало то, что пары оказались в одиночестве. Жертвам некуда было прятаться, а насильники не находили, на ком еще сорвать злость.

«По данным ООН, обращений на горячую линию противодействия насилию стало больше вдвое», — сказала специалист.

Она отметила, что за 9 месяцев пандемии в полиции зарегистрировали уже 20 тысяч обращений. Это значительно больше, чем за весь 2019 год. Стришенец добавила, что до конца года цифра будет только расти.