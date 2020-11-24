По словам руководителя отдела коммуникации и адвокации ООН-Женщины в Украине Нармины Стришенец, 49% женщин в мире признались, что испытывали сексуальное домогательство.
Стришенец считает, что украинцы до сих пор готовы судить внешность или поведение человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия.
Она отметила, что пандемия еще больше ухудшила ситуацию в семьях, где уже были ситуации домашнего насилия. Причиной стало то, что пары оказались в одиночестве. Жертвам некуда было прятаться, а насильники не находили, на ком еще сорвать злость.
«По данным ООН, обращений на горячую линию противодействия насилию стало больше вдвое», — сказала специалист.
Она отметила, что за 9 месяцев пандемии в полиции зарегистрировали уже 20 тысяч обращений. Это значительно больше, чем за весь 2019 год. Стришенец добавила, что до конца года цифра будет только расти.