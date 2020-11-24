Стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают 2 миллиона рублей за ролик, порочащий его честь и достоинство, передает МК 24 ноября

Королевой напомнили, кто на самом деле унизил ее семью © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Сандал в семье Глушко и певицы Наташи Королевой разгорелся в сентябре 2020 года, когда в сети появилось признание некоей Анастасии Шульженко об интимной связи с Тарзаном. Позже артист и сам рассказал об измене.

А в начале ноября заявил следствию, что, когда к нему приходила Шульженко еще с одной дамой и из дома пропали деньги и драгоценности, было снято видео, где он занимается сексом с 2 женщинами.

В похожую историю попал футболист «Зенита» Артем Дзюба, интимное видео с участием которого стало достоянием общественности. Известно, что ранее у спортсмена вымогали за этот ролик 5 миллионов долларов, но он отказался платить.