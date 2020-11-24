По данным СМИ, Тарзан написал в заявлении, что 16 ноября с ним в переписку вступил неизвестный, который требует у артиста денег за некий компромат и в случае отказа от выкупа угрожает передать видео журналистам.
Сандал в семье Глушко и певицы Наташи Королевой разгорелся в сентябре 2020 года, когда в сети появилось признание некоей Анастасии Шульженко об интимной связи с Тарзаном. Позже артист и сам рассказал об измене.
А в начале ноября заявил следствию, что, когда к нему приходила Шульженко еще с одной дамой и из дома пропали деньги и драгоценности, было снято видео, где он занимается сексом с 2 женщинами.
В похожую историю попал футболист «Зенита» Артем Дзюба, интимное видео с участием которого стало достоянием общественности. Известно, что ранее у спортсмена вымогали за этот ролик 5 миллионов долларов, но он отказался платить.