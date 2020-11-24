Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский усмотрел в интервью экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Ксении Собчак готовность создать новую политическую силу. Об этом 24 ноября он написал в своем Telegram-канале Dubinsky.pro

«Посмотрел интервью Богдана Собчак. Воспринял его как сигнал в сторону Кремля о готовности создавать новую политическую силу, с нейтральным по отношению к геополитическим центрам статусом… Политике нужна, выражаясь словами Богдана, "свежая движуха"», — написал он.

По мнению Дубинского, гипотетическая партия Богдана будет готова вернуть статус-кво в международных отношениях Украины с условными Москвой и Вашингтоном. В ней экс-глава Офиса президента, вероятно, хочет выступить «мостиком и коммуникатором на фоне устаревших моделей старой элиты». «Мы должны прощать»: главное из большого интервью Собчак-Богдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дубинский заявил, что при отсутствии альтернатив, способных на двухвекторный диалог, вариант создания соответствующей партии вполне реален.

Ранее Богдан выразил надежду, что отношения России и Украины наладятся за время правления Владимира Путина. Он привел в пример конфликт между Израилем и арабскими странами. По его мнению, он похож на конфликт Украины и России.