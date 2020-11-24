Семнадцатилетнего жителя села Большой Алексин в Ровненской области задержали за угон микроавтобуса. Об этом 23 ноября сообщает полиция Ровненской области

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Исчезновение автобуса охранник обнаружил только через несколько часов. Патрульные нашли маршрутное такси на улице Олексинской, но парень по требованию правоохранителей не остановился. Он уехал в поле и выключил фары.

Через некоторое время правоохранителям все же удалось найти маршрутку на одной из улиц села Большой Алексин, где проживает подозреваемый.

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался подросток, который 26 февраля уже крал маршрутное такси. Кроме того, он совершил такое же преступление в начале марта.

По факту очередного угона полицейские открыли уголовное производство. Если вину молодого человека признает суд, ему грозит до 8 лет лишения свободы.