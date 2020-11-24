Встреча премьер-министра страны Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия ранее не состоялась из-за того, что справки членов украинской делегации о ПЦР-тесте на коронавирус были просрочены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, написал Sputnik Казахстан 23 ноября

«Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась», — сообщили в пресс-службе.

«Позорит нашу страну»: скандал с украинским министром в Казахстане получил продолжение © Facebook Владислав Криклий Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского при проверке службой безопасности казахского премьер-министра были признаны фальшивыми. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принес Мамину извинения за своих подчиненных.

Тем не менее 12 ноября в рамках визита украинской стороны был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством инфраструктуры Украины. При этом сообщается, что с украинской делегацией встретился заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.