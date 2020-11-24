Инцидент произошел на юге Приморского края. Нарушение государственной границы РФ остановил противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».
По международному каналу связи российские моряки предупредили нарушителей, что могут пойти на таран. После этого «Джон Маккейн» ушел в нейтральные воды.
Больше корабль США пересечь границу России не пытался. «Адмирал Виноградов» продолжает следить за обстановкой, вместе с ним патрулирование несет корвет «Совершенный».
Вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден в ходе своей предвыборной программы называл Россию главной угрозой для Вашингтона.