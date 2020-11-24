Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вошел в территориальные воды России на два километра. Об этом 24 ноября сообщило Министерство обороны РФ

Помог России: уходящий Трамп напоследок закрыл небо © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По международному каналу связи российские моряки предупредили нарушителей, что могут пойти на таран. После этого «Джон Маккейн» ушел в нейтральные воды.

Больше корабль США пересечь границу России не пытался. «Адмирал Виноградов» продолжает следить за обстановкой, вместе с ним патрулирование несет корвет «Совершенный».

Вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден в ходе своей предвыборной программы называл Россию главной угрозой для Вашингтона.