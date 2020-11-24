Хотя сало высококалорийный и жирный продукт, его употребление в умеренном количестве принесет пользу здоровью. Советы врачей-диетологов приводит Rambler.ru 23 ноября

При этом стоит ограничиться 10–30 г в сутки (для взрослых). Есть сало лучше всего утром, сочетая его с овощами. Его употребление стимулирует выработку желчи, способствуя нормальному пищеварению.

Диетологи рассказали, как сало поможет победить COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Полезно есть сало для сердца и сосудов: арахидоновая кислота укрепляет стенки сосудов и поддерживает работу сердечной мышцы. Содержащиеся в нем жирорастворимые витамины А, D и Е, ненасыщенные жирные кислоты и лецитин очищают сосуды от холестериновых бляшек. А входящий в состав сала селен защищает сосуды от повреждений.

При этом лецитин в составе сала особенно полезен для сосудов головного мозга и способствует, согласно исследованиям канадских ученых, интеллектуальной деятельности.