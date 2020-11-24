Певица украинского происхождения Наташа Королева опровергла информацию о том, что мэрия Москвы подала на нее в суд, требуя признать «музыкальный театр» исполнительницы самостроем. На новости звезда отреагировала в своем Instagram 23 ноября

Театр, которого нет: мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву — СМИ © Королева/Инстаграм

Помещение, по данным СМИ, Королева оформила как «музыкальный театр», а на самом деле там располагался салон красоты, которым сначала руководила сама певица, а позже сдала квадратные метры в аренду, но тоже под салон.

Журналистам издания удалось выяснить, что разрешения на дополнительную пристройку у Королевой не было, поэтому мэрия Москвы требует вернуть в ведение города помещение певицы с пристройкой и подземный этаж здания.

На новость об этом Королева отреагировала в своих соцсетях, выложив скриншоты статей о себе в пометками «вранье», «ложь», «fake».

К слову, летом 2020 года певица показывала свой салон красоты, но заявила, что от этой работы придется отказаться, так как «бизнес умер».