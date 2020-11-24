Дядя Жора от имени рестораторов, ивентщиков, артистов и работников офисов призвал власти Украины одуматься и отменить «карантин выходного дня», который губит бизнес.
«Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах…р и все равно переболеть. Одумайтесь! О! В контейнер что-то свежее выбросили, пошли пороемся», — обратился шоумен.
«Карантин выходного дня» действует на Украине с 14 ноября. Мэры отдельных городов отказались его вводить по причине низкой эффективности и негативного влияния на экономику.
Первые карантинные выходные прошли «так себе» по мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова. За 2 дня составили 2 тысячи административных протоколов и открыли 9 уголовных производств в связи с несоблюдением карантинных предписаний.
Позже, 23 ноября, президент Владимир Зеленский положительно оценил результаты «карантина выходного дня».
На Украине почти 648 тысяч заболевших COVID-19, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.