Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный образом дяди Жоры, записал обращение к руководству страны в образе бомжа, который раньше был бизнесменом. Ролик артист разместил в своем Instagram 23 ноября

Фреймут назвала карантин тестом на женственность © Фреймут/Инстаграм

«Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах…р и все равно переболеть. Одумайтесь! О! В контейнер что-то свежее выбросили, пошли пороемся», — обратился шоумен.

«Карантин выходного дня» действует на Украине с 14 ноября. Мэры отдельных городов отказались его вводить по причине низкой эффективности и негативного влияния на экономику.

Первые карантинные выходные прошли «так себе» по мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова. За 2 дня составили 2 тысячи административных протоколов и открыли 9 уголовных производств в связи с несоблюдением карантинных предписаний.

Позже, 23 ноября, президент Владимир Зеленский положительно оценил результаты «карантина выходного дня».

На Украине почти 648 тысяч заболевших COVID-19, из них 12 с лишним тысяч случаев выявлено за последние сутки, 11 тысяч человек скончалось.