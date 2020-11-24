Лидер белорусской группы «Стары Ольса» Змитер Сосновский уехал в Киев, где по его словам безопасно, в отличие от родного Минска. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 23 ноября

По данным СМИ, Сосновского задержали 13 ноября в белорусском городе Клецк, где музыкант находился в цепи митингующих, которые посвятили свою акцию погибшему протестующему художнику Роману Бондаренко.

Позже Сосновскому выписали штраф. Через несколько дней, 18 ноября, он вернулся в Минск и узнал, что его якобы разыскивают, тогда музыкант решил уехать на Украину, за помощь в этом он поблагодарил своих знакомых.

«В Киеве, друзья, безопасно. Я напишу воспоминания. Спасибо: Викторовичу, моей семье, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду. Мы победим!», — написал Сосновский.

Группа «Стары Ольса» была организована в 1999 году, коллектив исполняет музыку в средневековом стиле. Название группы основано на названии реки, протекающей по Могилевской области.

В своих песнях музыканты воссоздают мелодии Великого княжества Литовского, а также выступают фестивалях средневековой культуры, рыцарских турнирах и фольклорных фестивалях.