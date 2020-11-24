Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала об интересном явлении, наблюдаемом у ее пациентов, - отрицании, которое срабатывает как защитный механизм при восприятии сложной информации. Она поделилась наблюдениями на своей странице в Facebook 23 ноября

Врач предупредил о риске заражения коронавирусом трех четвертей населения Украины © REUTERS, Gleb Garanich

По ее словам, это происходит по мере того, как люди узнают о значении одного или нескольких симптомов, про которые они на протяжении долгого времени могли думать, что это «обычное дело» и «пройдет само».

Бывшая и. о. Минздрава отметила, что отрицание помогает человеку защищать себя и даже бывает полезно в случае обнаружения краткосрочных симптомов. Но с «опасным отрицанием», по ее словам, надо бороться. Так, Супрун обратила внимание, что в первые месяцы пандемии COVID-19 можно было наблюдать массовое отрицание существования вируса. Причем Супрун подчеркнула, что это же касалось и власти Украины, которая направила средства из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог.

«Несмотря на большое количество заболевших, многие люди ведут себя так, будто нет пандемии. Носят маски под носом, не моют руки, устраивают встречи с друзьями и родственниками… Отрицание как бы лишает ответственности за свой выбор и позволяет обвинять других в ошибочных решениях», — написала Супрун.

В связи с этим она призвала людей, поймавших себя на отрицании, честно изучить свои страхи и подумать о потенциальных негативных последствиях в случае бездействия. Бывшая и. о. министра также считает полезным поговорить с близким человеком или обратиться к группе поддержки.

На днях правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 653 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11,4 тысячи пациентов скончались.