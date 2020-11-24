«Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет», — сказал он.
При этом, по мнению Милованова, Украине в этом году удастся заключить с МВФ договоренности на рабочем уровне (staff level agreement).
По его словам, это станет «позитивным сигналом всем рынкам финансовым, что позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, под приемлемые проценты».
Ранее, 12 июня, в рамках новой кредитной программы МВФ Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.
Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих средств после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся в четыре приема — примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.