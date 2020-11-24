Украина не сможет получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV 23 ноября

«Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет», — сказал он.

При этом, по мнению Милованова, Украине в этом году удастся заключить с МВФ договоренности на рабочем уровне (staff level agreement).

Глава МВФ обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ранее, 12 июня, в рамках новой кредитной программы МВФ Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих средств после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся в четыре приема — примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.