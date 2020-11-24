Ежедневно умирают 10-20 человек: Чубаров обратился к Зеленскому из-за украинцев в Сирии
Ежедневно умирают 10-20 человек: Чубаров обратился к Зеленскому из-за украинцев в Сирии
© РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк
«Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь», — написал 63-летний Чубаров.

В какой форме протекает болезнь, он не рассказал.

Коронавирус продолжает косить украинских политиков, министров, депутатов и чиновников. Так, на днях стало известно об инфицировании министра экономики Игоря Петрашко. А до этого вирус подхватил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформв — За жизнь» Вадим Рабинович.

*Деятельность организации запрещена в РФ.

 

 