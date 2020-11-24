«Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь», — написал 63-летний Чубаров.
В какой форме протекает болезнь, он не рассказал.
Коронавирус продолжает косить украинских политиков, министров, депутатов и чиновников. Так, на днях стало известно об инфицировании министра экономики Игоря Петрашко. А до этого вирус подхватил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформв — За жизнь» Вадим Рабинович.
*Деятельность организации запрещена в РФ.