Глава организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 23 ноября вечером в своем Facebook

Ежедневно умирают 10-20 человек: Чубаров обратился к Зеленскому из-за украинцев в Сирии © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В какой форме протекает болезнь, он не рассказал.

Коронавирус продолжает косить украинских политиков, министров, депутатов и чиновников. Так, на днях стало известно об инфицировании министра экономики Игоря Петрашко. А до этого вирус подхватил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформв — За жизнь» Вадим Рабинович.

*Деятельность организации запрещена в РФ.