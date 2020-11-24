Такого упорного сопротивления, какое оказывает Дональд Трамп приходу Джо Байдена, в новейшей истории США не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин

«Санационный кордон»: политолог рассказал, что Байден готовит для Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo Альберт Гор соперничал с Бушем-младшим. Но кандидат, который уступал, довольно быстро признавал своё поражение. Например, Хиллари Клинтон на следующий день после выборов поздравила Дональда Трампа.

«Трамп тут выступает как новатор и будет держаться до последнего. Хотя своим сопротивлением он закладывает почву для реванша в будущих сражениях или за сенаторство, или за Белый дом, или для того, чтобы остаться на политической сцене. Он хочет остаться в памяти американцев как человек, который боролся до последнего», — сказал Константин Затулин.

Собеседник издания полагает, что Джозеф Байден на 99,9% станет следующим президентом. Хотя процедура становления его президентом затянется на время всех судов и пересчета голосов.

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