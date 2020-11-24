Проблема Службы безопасности Украины (СБУ) в том, что там работает много «бизнесменов в погонах». Об этом 23 ноября сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук на своей странице в Facebook

Баканов раскритиковал идею запретить сотрудникам СБУ иметь родственников-россиян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Проблема службы в том, что там работает много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ», — написала Верещук.

Летом Фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины. Кроме того, результаты другого опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования, показали, что СБУ не доверяют почти 60% украинцев.