Этой точки зрения в основном придерживаются американцы — сторонники республиканцев — 75% числа респондентов, поддерживающих именно эту партию. Среди участников исследования, которые поддерживают демократов, только 24% захотели участия Трампа в следующих выборах.
Ранее результаты опроса газеты Politico и компании Morning Consult показали, что почти половина американских избирателей считают, что президент США Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.