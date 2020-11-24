Почти половина жителей США (47%) поддержали идею, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп принял участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Hill и Исследовательской службой Харриса

Помог России: уходящий Трамп напоследок закрыл небо © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Ранее результаты опроса газеты Politico и компании Morning Consult показали, что почти половина американских избирателей считают, что президент США Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.