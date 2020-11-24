По его словам, белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах республики.
«Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег», — пояснил министр.
Хренин добавил, что учениям будет предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий, а их масштаб будет больше «Славянского братства — 2020».
Учения «Славянское братство» прошли на территории Белоруссии в шестой раз. Второй этап российско-белорусских учений был направлен на демонстрацию способности отразить агрессию и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. После них белорусские военные приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.