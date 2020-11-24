Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров указал украинцам на специфику распространения и летальности коронавируса и предупредил о риске заражения трех четвертей населения страны, передает 23 ноября Telegram-канал украинского Министерства здравоохранения

Коронавирус позади: глава офиса Зеленского сделал важное заявление © пресс-служба президента Украины словам Дуброва, смертность от COVID-19 невысока в сравнении с другими заболеваниями. Тем не менее именно коронавирус может привести к гораздо большему числу жертв, чем болезни с высоким показателем летальных исходов.

Дубров напомнил, что умирает 1,9–2% заразившихся SARS-CoV-2. Однако эта инфекция распространяется куда легче, чем такие опасные заболевания, как, например, туберкулез. Это заболевание выявляют не более чем у семи процентов населения, в то время как коронавирусом может заразиться в десять раз больше людей.

«Если заболеют 70% из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и 2% из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальных заболеваний не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», — заключил профессор.

На днях правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 653 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 11,4 тысячи пациентов скончались.