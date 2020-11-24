Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет соцсети, где делится с подписчиками в основном новостями о ребенке и новыми вещами. На днях в Instagram она показала очередную покупку: бархатные туфли цвета ранней травы

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Вот только не все подписчики смогли по достоинству оценить покупку. Одни удивились, зачем девушке еще одни туфли за 20 тысяч рублей зимой, других поразил стиль обуви, ведь выполнены лодочки из бархата и рассчитаны, по мнению многих поклонников, не на молодую женщину.

«В таких, наверное, Алиса пришла к Шляпнику чай пить», «Как раз под зелёные шапку с перчатками», — написали пользователи.

Ранее Брухунова жаловалась на то, что ее стиль постоянно критикуют, а ее саму называют «бабушкой». Дизайнер Марина Грачева оценила гардероб молодой жены Петросяна и согласилась, что Брухунова и правда одевается не по возрасту.

Татьяне Брухуновой 31 год, и она моложе своего супруга на 44 года. Совсем недавно у пары родился сын Ваган, названный в честь отца Петросяна.