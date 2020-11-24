Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, вернулся из своего тура по Танзании, откуда он публиковал рассказы о своем отпуске и подробностях быта местных жителей. В то же самое время его супруга Наташа Королева опубликовала фото с другим мужчиной 22 ноября в Instagram

«Мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юношы (орфография автора сохранена. — Ред.), мужчины», — написала Королева на своей странице в соцсети, прикрепив к публикации снимок с сыном.

Театр, которого нет: мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву — СМИ © Королева/Инстаграм Архипа Глушко и всех матерей страны с Днем сыновей, пояснив, что быть мамой мальчика — задача сложная и труд этот в первую очередь над собой.

«Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным, верным мужчиной, который однажды осчастливит какую-нибудь девушку», «Лишь бы не по стопам отца пошел», «Молодой тарзанчик», «Может мне кажется, что Архип похож на Николаева Игоря?» — отреагировали подписчики на поздравление певицы.

Пользователи имели в виду скандал в семье Королевой и Глушко, который возник из-за измены стриптизера своей супруге. Многие поклонники опасались, что из-за произошедшего звездная пара разведется, но этого не произошло.

Напротив, артисты обвинили в произошедшем навязчивые СМИ и докучливых фанатов, которые якобы нарушают границы их частной жизни. К слову, поклонники отметили, что, несмотря на историю с изменой, в Танзанию Тарзан улетел один, в то время как Королева работала.