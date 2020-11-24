Певец Валерий Меладзе анонсировал осенью 2021 года масштабный концерт, в котором, помимо него, примут участие и другие звезды шоу-бизнеса. Особые эмоции у музыканта вызывает будущий дуэт с певицей Дианой Арбениной, с которой у Меладзе «не как с другими». Об этом он рассказал на днях в YouTube-шоу журналиста и писателя Юрия Костина «Личные связи»

В этом году крупные мероприятия, запланированные в Crocus City Hall, отменились из-за карантина и ближайшие будут еще не скоро, рассказал Меладзе. На осень 2021 года у него запланировано 2 концерта в Crocus: сольная программа и совместное выступление с другими исполнителями, в программах которых Меладзе принимал участие ранее, а теперь «попросил их отдать долг».

Упырь и люмпен: Александр Ф. Скляр жестко обругал Стаса Михайлова — видео © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Диана Арбенина. С последней у артиста тоже уже была совместная съемка, но она отличалась от всех других, утверждает Меладзе.

«От нее шла просто сумасшедшая энергия — сложно припомнить, ощущал ли я подобное с кем-то другим. С ней мы просто начинаем заводиться, вести себя очень активно. Вероятно, я просто вижу, как она работает, и стараюсь попасть в ее мощную энергетику», — заявил певец.

Ранее Валерий Меладзе инициировал скандал, в который включились почти все звезды шоу-бизнеса. Причиной тому послужило заявление певца о том, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер.

Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).