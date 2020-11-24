В этом году крупные мероприятия, запланированные в Crocus City Hall, отменились из-за карантина и ближайшие будут еще не скоро, рассказал Меладзе. На осень 2021 года у него запланировано 2 концерта в Crocus: сольная программа и совместное выступление с другими исполнителями, в программах которых Меладзе принимал участие ранее, а теперь «попросил их отдать долг».
Пока известно, что приглашение певца приняли Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Диана Арбенина. С последней у артиста тоже уже была совместная съемка, но она отличалась от всех других, утверждает Меладзе.
«От нее шла просто сумасшедшая энергия — сложно припомнить, ощущал ли я подобное с кем-то другим. С ней мы просто начинаем заводиться, вести себя очень активно. Вероятно, я просто вижу, как она работает, и стараюсь попасть в ее мощную энергетику», — заявил певец.
Ранее Валерий Меладзе инициировал скандал, в который включились почти все звезды шоу-бизнеса. Причиной тому послужило заявление певца о том, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер.
Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).