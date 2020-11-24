Протесты в Белоруссии идут на спад по численности, но при этом протестный потенциал никуда не делся, десятки тысяч задержаний и массовое насилие его только усиливают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

По его словам, власть эффективно душит открытый и в основном мирный протест, но при этом загоняет протест в подполье, где он радикализуется. Сейчас уже наблюдается тактика индивидуального террора со стороны протестующих.

«Взрывы и поджоги автомобилей и недвижимости силовиков уже стали обыденным явлением. Дальнейшее насилие со стороны власти будет порождать ответное насилие, и так по спирали. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы получим полноценную городскую герилью», — сказал собеседник издания.

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В Белоруссии взорвали машину милиционера из черного списка оппозиции © Следственный комитет Белоруссии

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.