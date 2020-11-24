Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет идти на диалог с обществом и оппозицией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Нежелание Лукашенко вступать в диалог очевидно по тому лозунгу, который он запустил после выборов: «Любимую не отдают», считает собеседник издания.

«В его понимании нет никакого транзита власти, демократических процедур и прочего. У него хотят забрать любимую. Власть, страну — не знаю, ему видней. А он не отдает. О том, что «любимая» может иметь самостоятельное мнение, речи вообще не идет. В общем, до толкиеновской «моей прелести» — один шаг. Сейчас Лукашенко вновь почувствовал себя уверенно и будет пытаться править по-старому. Вот только получится ли?» — сказал Артем Агафонов.

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Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России © РИА Новости, Владимир Трефилов Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.