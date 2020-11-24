Нежелание Лукашенко вступать в диалог очевидно по тому лозунгу, который он запустил после выборов: «Любимую не отдают», считает собеседник издания.
«В его понимании нет никакого транзита власти, демократических процедур и прочего. У него хотят забрать любимую. Власть, страну — не знаю, ему видней. А он не отдает. О том, что «любимая» может иметь самостоятельное мнение, речи вообще не идет. В общем, до толкиеновской «моей прелести» — один шаг. Сейчас Лукашенко вновь почувствовал себя уверенно и будет пытаться править по-старому. Вот только получится ли?» — сказал Артем Агафонов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.