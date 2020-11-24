Публичная протестная активность в Белоруссии идет на спад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

По его словам, спад активности объясняется тем, что противники Лукашенко не добились желаемых результатов, погода портится, а риски от участия в протестах велики.

«Новой стратегии борьбы оппозиционные лидеры предложить не в состоянии, поэтому можно констатировать, что этот раунд борьбы остался за Лукашенко», — объяснил собеседник издания.

Тем не менее сами по себе протестные настроения никуда не уйдут и останутся долгосрочным политическим фактором.

«Белорусский кризис все больше напоминает тлеющее торфяное болото: огня не видно, но он есть и может разгореться в любой момент при благоприятных условиях. Безусловно, началась определенная стабилизация, но она очень хрупкая и неустойчивая», — считает Всеволод Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.