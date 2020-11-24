Психолог Элеонора Князева рассказала о состоянии экс-участницы «Дома-2», певицы Ольги Бузовой. Специалист уверена, что в скором времени артистка «загонит» свой организм до такой степени, что придется лечиться, сообщают «Дни.ру» 23 ноября

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Рвение к известности специалист назвала болезненным, а желание работать параллельно над большим числом проектов — проявлением комплекса неполноценности. Плюс обилие хейта за отсутствие вокальных данных и болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым могли плохо сказаться на ментальном здоровье Бузовой, считает психолог.

Князева уверена, что в скором времени певице придется заниматься лечением, так как выдержать такой гонки, в которой участвует певица, долго человек не может.

Ольга Бузова уже несколько лет входит в тройку самых успешных представителей российского шоу-бизнеса по версии Forbes, ее годовой доход оценивается в 200-350 миллионов рублей.