По словам психолога, стремление певицы быть знаменитой уже становится маниакальным и многое Бузова делает просто напоказ. Князева привела в пример недавнюю травму артистки на тренировке, которую та якобы использовала для пиара.
Рвение к известности специалист назвала болезненным, а желание работать параллельно над большим числом проектов — проявлением комплекса неполноценности. Плюс обилие хейта за отсутствие вокальных данных и болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым могли плохо сказаться на ментальном здоровье Бузовой, считает психолог.
Князева уверена, что в скором времени певице придется заниматься лечением, так как выдержать такой гонки, в которой участвует певица, долго человек не может.
Ольга Бузова уже несколько лет входит в тройку самых успешных представителей российского шоу-бизнеса по версии Forbes, ее годовой доход оценивается в 200-350 миллионов рублей.