Посол США Мари Йованович участвовала в заседаниях Кабинета министров Украины. О этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политик-эмигрант Олег Царев

Олег Царев: Украина — оккупированная Америкой страна © РИА Новости, Нина Зотина

«Посол США сказала, что нет необходимости привлекать китайцев в эти проекты, и никто из присутствующих ничего на это не возразил. Украина — оккупированная страна, и вряд ли что-то поменяется, потому что посол как был под демократами, так и остался», — считает собеседник издания.

По его словам, Дональд Трамп поэтому и проиграл, потому что не поставил своих людей ни в ЦРУ, ни в Госдепартамент, не поменял послов, добавил Олег Царев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.