На одном из таких заседаний обсуждали и крупные инвестиции, которые должны были сделать китайские компании в экономику Украины.
«Посол США сказала, что нет необходимости привлекать китайцев в эти проекты, и никто из присутствующих ничего на это не возразил. Украина — оккупированная страна, и вряд ли что-то поменяется, потому что посол как был под демократами, так и остался», — считает собеседник издания.
По его словам, Дональд Трамп поэтому и проиграл, потому что не поставил своих людей ни в ЦРУ, ни в Госдепартамент, не поменял послов, добавил Олег Царев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.
В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.