«Первое — заработать денег. Коррупционные схемы и сохраняются для того, чтобы это сделать. Таможня, контрабанда, скрутки, незаконное возвращение НДС, откаты на дорожном строительстве. Это то, что приносит быстрые и легкие деньги. Также приличные деньги приносит «Энергоатом» и НАК «Нафтогаз», — сказал собеседник издания.
По словам Олега Царева, это основные доноры для любой власти на Украине.
«Второе — это не попасть в какой-то сильный скандал, чтобы Зеленского нельзя было привлечь, когда он отойдет от власти, и таскать по судам. В общем, чтобы он спокойно мог бы жить на Украине. Не завести сильных врагов, не перессориться с мировым сообществом — не стать врагом США и Европы, чтобы в случае чего уехать туда», — рассказал политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью главреду сайта «Гордон» Алесе Бацман рассказал о схемах воровства денег и «крышевания» на «Большой стройке» при режиме президента Владимира Зеленского.