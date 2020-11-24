Перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой стоят две простые задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политик-эмигрант Олег Царев

Олег Царев: Украина — оккупированная Америкой страна © РИА Новости, Нина Зотина

По словам Олега Царева, это основные доноры для любой власти на Украине.

«Второе — это не попасть в какой-то сильный скандал, чтобы Зеленского нельзя было привлечь, когда он отойдет от власти, и таскать по судам. В общем, чтобы он спокойно мог бы жить на Украине. Не завести сильных врагов, не перессориться с мировым сообществом — не стать врагом США и Европы, чтобы в случае чего уехать туда», — рассказал политик.

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Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью главреду сайта «Гордон» Алесе Бацман рассказал о схемах воровства денег и «крышевания» на «Большой стройке» при режиме президента Владимира Зеленского.