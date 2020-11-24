В Молдавии сложилось впечатление, что Москва не всегда помогала действующему президенту Игорю Додону как надо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Выдрин рассказал, как Санду расколет Молдавию © кадр из видео Украина.ру Рената Усатого) поддержали не Додона, а Санду. Понятно, что между ними есть разногласия. Но когда один пророссийский кандидат воюет с другим пророссийским кандидатом, и из-за этого Додон проигрывает, мне кажется, что в этом есть и недальновидность политиков в Кремле», — считает эксперт.

По его словам, в России есть противоречия в вопросе поддержки кандидатов, и это сказалось на результате президентских выборов в Молдавии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.