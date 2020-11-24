На встрече с послами G7 президент Украины Владимир Зеленский гарантировал, что Сытник останется директором НАБУ.
«Он им важен по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Это их протеже. Им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков. Это не связано с борьбой с коррупцией. Это связано с усилением западного влияния», — объяснил Кирилл Молчанов.
По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления, считает собеседник издания.
«А после инаугурации Байдена все эти грантоеды и «соросята» укрепят свои позиции, и ничего хорошего ни для Зеленского, ни для Украины не будет. Если до этого они контролировали НАБУ и САП, то теперь они будут пытаться взять под контроль суды», — рассказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Решение Конституционного суда должно вступить в силу 16 декабря.