Западу не нужно, чтобы глава НАБУ Артем Сытник боролся с коррупцией на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: При Порошенко у нас воровали на армии, а при Зеленском – на коронавирусе © Facebook, Денис Жарких Владимир Зеленский гарантировал, что Сытник останется директором НАБУ.

«Он им важен по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Это их протеже. Им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков. Это не связано с борьбой с коррупцией. Это связано с усилением западного влияния», — объяснил Кирилл Молчанов.

По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления, считает собеседник издания.

«А после инаугурации Байдена все эти грантоеды и «соросята» укрепят свои позиции, и ничего хорошего ни для Зеленского, ни для Украины не будет. Если до этого они контролировали НАБУ и САП, то теперь они будут пытаться взять под контроль суды», — рассказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Решение Конституционного суда должно вступить в силу 16 декабря.