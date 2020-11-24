По его словам, последствия вакуума власти в США ощущаются на мировой арене.
«Например, США помогли тем странам, которые окружают Россию. Помогли в своеобразном смысле. Начиная от Прибалтики, от Белоруссии, Украины и до Киргизии — везде всё горит или находится в горячем состоянии. И везде можно видеть руку Америки или какое-то желание американских элит так или иначе направить события. В результате всё горит, а они уже этим управлять не могут именно по той причине, что у них вакуум власти», — объяснил политолог.
Во время конфликта в Карабахе мир наблюдал прекрасную работу политиков России, считает Ласло Кемени.
«То есть желания Америки в мире уже не действуют. Однако американские элиты, конечно, хотели бы это влияние вернуть», — заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.
В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.