Политическая система США переживает вакуум власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал венгерский политолог Ласло Кемени

Ласло Кемени: США находятся в преддверии гражданской войны © youtube.com

«Например, США помогли тем странам, которые окружают Россию. Помогли в своеобразном смысле. Начиная от Прибалтики, от Белоруссии, Украины и до Киргизии — везде всё горит или находится в горячем состоянии. И везде можно видеть руку Америки или какое-то желание американских элит так или иначе направить события. В результате всё горит, а они уже этим управлять не могут именно по той причине, что у них вакуум власти», — объяснил политолог.

Во время конфликта в Карабахе мир наблюдал прекрасную работу политиков России, считает Ласло Кемени.

«То есть желания Америки в мире уже не действуют. Однако американские элиты, конечно, хотели бы это влияние вернуть», — заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.