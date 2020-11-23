Министерство иностранных дел Франции сожалеет, что дискуссии трехсторонней контактной группы по Донбассу, которые касаются включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, не продвигаются в течение нескольких недель. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст», — заявил представитель ведомства.

«Формулой Штайнмайера» назвали предложенные в октябре 2015 года главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером механизмы выполнения Минских соглашений, а именно: проведение местных выборов в ДНР и ЛНР в соответствии с Конституцией Украины и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ.