Представитель МИД Франции напомнил, что в декабре 2019 года в ходе саммита в «нормандском формате» представители Украины, России, Франции и Германии договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет условия вступления в силу закона об особом статусе региона.
«12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских соглашений. С тех пор в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точном порядке включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст», — заявил представитель ведомства.
«Формулой Штайнмайера» назвали предложенные в октябре 2015 года главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером механизмы выполнения Минских соглашений, а именно: проведение местных выборов в ДНР и ЛНР в соответствии с Конституцией Украины и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ.