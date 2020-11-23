Ранее мэр Львова Садовый заявил, что перенос даты первого заседания новоизбранного Львовского горсовета на 24 ноября — это узурпация власти. По его словам, после принятия присяги нового состава горсовета он лишается полномочий до момента регистрации в качестве победителя выборов 2020 года, а полномочия перейдут к избранному секретарю горсовета.
«Андрей Садовый, прекратите истерию! Никто не "узурпирует власть". Как минимум — из числа новоизбранных депутатов. Мы только требуем от горизбиркома выполнять норму статьи 46 закона Украины "О местном самоуправлении», — написал Адамык.
Он отметил, что первое заседание должно было состояться еще 17 ноября.
«Мы всего лишь требуем исправить ошибку и провести первую сессию в соответствии с законом. Чтобы не начинать работу этого созыва с нарушений законодательства, к чему нас сейчас и склоняет городской голова», — сказал председатель фракции.
Адамык также отметил, что если подчиненные Садового не выполнят решение теризбиркома и не обеспечат возможность для проведения первой сессии, то именно это будет расценено как «узурпация власти».