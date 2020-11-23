«В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями», — говорится в сообщении.
Авторы ходатайства уверены, что отдельные положения указанного постановления «не соответствуют ряду норм основного закона Украины», а также отмечают, что «поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни, и здоровья граждан».
Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.