Депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с представлением о соответствии основному закону постановления о введении в стране ограничений в рамках «карантина выходного дня». Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила пресс-служба КС

«В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 22 июля 2020 № 641 с изменениями», — говорится в сообщении.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.