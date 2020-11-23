Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский разъяснил, что нужно предпринимать, чтобы не заразиться коронавирусом, и что сделать, если инфицирование все же произошло. Этой теме медик посвятил свой пост в Instagram 23 ноября

«На сегодня ноль, лекарств ноль, то есть все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С, это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. Вы можете килограммами жрать цинк и витамин D, но ничего это не поможет», — заявил Комаровский.

По его словам, сейчас уже не нужно бояться заболеть, нужно бояться заболеть тяжело и с осложнениями. А вот тут уже есть научные данные, свидетельствующие о том, что сложность течения COVID-19 зависит от насыщения организма указанными веществами.

При этом вероятность заболеть зависит от двух других факторов: количества инфицированных человек, с которыми пришлось столкнуться, и от местного иммунитета организма. Повысить его можно с помощью проветриваний, прогулок и увлажнения воздуха в помещениях, советует врач.