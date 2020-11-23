По словам Комаровского, очень часто ему задают вопрос о том, как предотвратить заражение, но, заявляет врач, «волшебной таблетки» не существует, защитить может только вакцина, которой у Украины пока нет. Все остальное — мифы и иллюзии.
«На сегодня ноль, лекарств ноль, то есть все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С, это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. Вы можете килограммами жрать цинк и витамин D, но ничего это не поможет», — заявил Комаровский.
По его словам, сейчас уже не нужно бояться заболеть, нужно бояться заболеть тяжело и с осложнениями. А вот тут уже есть научные данные, свидетельствующие о том, что сложность течения COVID-19 зависит от насыщения организма указанными веществами.
При этом вероятность заболеть зависит от двух других факторов: количества инфицированных человек, с которыми пришлось столкнуться, и от местного иммунитета организма. Повысить его можно с помощью проветриваний, прогулок и увлажнения воздуха в помещениях, советует врач.