Депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин подал обращение в правоохранительные органы о подделке и использовании заведомо поддельных документов украинских министра и дипломата. Об этом 23 ноября он сообщил в Facebook

Ранее министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивой справки о прохождении теста на COVID-19.

«Как думаете, уволит ли Зеленский всех участников этого скандала с занимаемых должностей за дискредитацию Украины? В помощь президенту публикую своё депутатское обращение — заявление о преступлении», — написал он.

По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.

Врублевского и Криклия не пустили на встречу с премьером, что, по мнению украинских журналистов, должно стать поводом для отставки проштрафившихся чиновников.