Ранее министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивой справки о прохождении теста на COVID-19.
«Как думаете, уволит ли Зеленский всех участников этого скандала с занимаемых должностей за дискредитацию Украины? В помощь президенту публикую своё депутатское обращение — заявление о преступлении», — написал он.
Кузьмин отметил, что подделка и использование заведомо поддельных документов является преступлением не только по казахским законам, но и по украинским.
По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.
Врублевского и Криклия не пустили на встречу с премьером, что, по мнению украинских журналистов, должно стать поводом для отставки проштрафившихся чиновников.