Анастасия Шульженко, ставшая известной благодаря скандальному роману с женатым стриптизером Сергеем Глушко, анонсировала масштабную вечеринку в честь начала своей сольной карьеры, об этом она написала в своем Instagram 22 ноября

«Зажигательная вечеринка в этот серый, короновирусный период. И подарочки лично от меня», — пообещала Шульженко.

Двум своим подписчикам она обещала подарить билеты на свой дебют, который должен состояться в одном из ресторанов Москвы.

Самое примечательное в этой ситуации то, что совсем недавно Шульженко жаловалась на то, что заболела коронавирусом и тяжело его переносит.

Пандемия COVID-19 уже унесла жизни 1 миллиона 390 тысяч человек, а всего инфицированных почти 59 миллионов.