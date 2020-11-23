Девушка рассказала, что мероприятие состоится 28 ноября, участников ждут выступления селебрити, шампанское и фуршет, качественные фото и видео.
«Зажигательная вечеринка в этот серый, короновирусный период. И подарочки лично от меня», — пообещала Шульженко.
Двум своим подписчикам она обещала подарить билеты на свой дебют, который должен состояться в одном из ресторанов Москвы.
Самое примечательное в этой ситуации то, что совсем недавно Шульженко жаловалась на то, что заболела коронавирусом и тяжело его переносит.
Пандемия COVID-19 уже унесла жизни 1 миллиона 390 тысяч человек, а всего инфицированных почти 59 миллионов.