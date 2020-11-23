Прощание с известным украинским режиссером Романом Виктюком состоялось в Львовском Первом театре. Об этом 23 ноября сообщает «Укринформ»

Отмечается, что гроб разместили на сцене театра. Каждый желающий мог подойти и проводить Виктюка в последний путь.

«В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил», — рассказал племянник режиссера Борис Виктюк.

Умер Роман Виктюк: украинский режиссер, создавший собственный театр в России © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного COVID-19.

Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллине (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя пять лет получил статус государственного.