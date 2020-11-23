Национальный музей Майдана сообщил о новых обысках, которые связаны с экспертизой строительства музея. Об этом 23 ноября говорится в сообщении музея в Facebook

Это символично. Коцаба объяснил, почему на самом деле проворовался «Музей Майдана» © Facebook, Руслан Коцаба

Первый обыск в музее Майдана прошел за два дня до Дня достоинства. Тогда правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств. Офис президента Украины раскритиковал действия силовиков и призвал их «не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает».

В августе сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) ведут заочные расследования по делам Майдана.