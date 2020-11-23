«А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектировка которого не начиналась», — говорится в сообщении.
Первый обыск в музее Майдана прошел за два дня до Дня достоинства. Тогда правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств. Офис президента Украины раскритиковал действия силовиков и призвал их «не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает».
В августе сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) ведут заочные расследования по делам Майдана.